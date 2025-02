Verabschiedung von Mitgliedern der Kirchenverwaltung

Kürzlich haben die Kirchenpfleger von Landensberg und Glöttweng zusammen mit ihrem Kirchenvorstand innerhalb der Pfarreiengemeinschaft Röfingen anlässlich eines Dankesessens von Mitarbeitern und Ehrenamtlichen der Kirche im Gasthaus Adler in Glöttweng die Gelegenheit genutzt, Mitglieder der Kirchenverwaltung mit Dankurkunden der Diözese und Geschenken zu verabschieden, die nicht mehr zur Wahl angetreten sind: Helmut Merk für 18 Jahre in Landensberg und Theodor Mayer für über 40 Jahre in Glöttweng. Die Kirchenverwaltung ist das Organ der Kirchenstiftung und wurde kürzlich wieder von den Mitgliedern der Kirchengemeinde für sechs Jahre gewählt. Die Kirchenverwaltung kümmert sich vor allem um die Finanz- und Vermögensverwaltung einer Pfarrei bzw. Kirchenstiftung.

