Veränderungen in der Landensberger Wehr

In einer bewegenden Versammlung der Feuerwehr Landensberg wurde ein bedeutender Abschied gefeiert: Edmund Freitag hörte nach nun insgesamt 30 Jahren aktiver Dienstzeit auf Führungsebene in der Feuerwehr Landensberg auf. Seine langjährige Tätigkeit in Führungspositionen hat die Feuerwehr maßgeblich geprägt und wird in der Gemeinschaft stets in Erinnerung bleiben. Seitens des Kreisfeuerwehrverbands Günzburg waren Kreisbrandrat Stefan Müller und Kreisbrandmeister Helmut Motzer anwesend. Sie dankten für die geleistete Arbeit und sehen die Landensberger Wehr gut gerüstet für die nächsten Jahre.

Edmund Freitag übernahm seit 1995 verschiedene Führungspositionen. In diesem langen Zeitraum erlebte die Feuerwehr zahlreiche Ereignisse, die das Team und die Gemeinschaft gestärkt haben. Die Feuerwehr Landensberg ist dankbar für die vielen Jahre, in denen er mit Rat und Tat zur Seite stand, es sollen natürlich auch noch ein paar Jahre dazukommen. Mit dem Ausscheiden von Edmund Freitag wurde auch ein Nachfolger gefunden: Manuel Berger wurde von den aktiven Mitgliedern zum neuen 1. Kommandanten gewählt. Lion Schetting wird ihn unterstützen.

Von links: Kreisbrandrat Stefan Müller, 1. Kommandant Manuel Berger, Edmund Freitag, 2. Kommandant Lion Schetting, Kreisbrandmeister Helmut Motzer. Foto: Feuerwehr Landensberg

Zusätzlich gab es auch Veränderungen im Feuerwehrverein. Simone Miller wurde zur neuen Vorsitzenden gewählt und wird die Geschicke des Vereins in den kommenden Jahren leiten. Ihr Engagement und ihre frischen Ideen versprechen eine spannende Weiterentwicklung des Vereinslebens. Sie folgt damit auf Stephanie Fritz, die nach 15 Jahren Vorstand, nicht mehr zur Wahl zur Verfügung stand. Es konnten alle Positionen neu besetzt werden. Die Feuerwehr Landensberg und der Feuerwehrverein danken Edmund Freitag für seine herausragenden Leistungen. Freitag bleibt als Beisitzer in der Vorstandschaft erhalten.