Verkaufsraum am Sportheim in Landensberg aufgebrochen

Die Spieler der SpVgg Landensberg haben beim Training eine unschöne Entdeckung gemacht: Jemand soll ins Vereinsheim eingebrochen sein.

Beim Training der SpVgg Landensberg am Donnerstagabend haben die Spieler festgestellt, dass in den Verkaufsraum am Sportheim eingebrochen wurde. Das berichtet die Polizei Burgau. Der bislang unbekannte Täter hebelte eine Holztüre auf und gelangte so ins Vereinsheim. Mitgenommen hatte diese Person jedoch nichts. Nach der Anzeige des Einbruchs nahmen Beamte der Polizei die Ermittlungen auf. Der Sachschaden beträgt rund 250 Euro. (AZ)