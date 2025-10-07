Landesgartenschau Günzburg: Erste Einblicke in die Planungen

Die Landesgartenschau findet 2029 in Günzburg statt – ein bedeutender Meilenstein für Stadtentwicklung, Lebensqualität und das gesellschaftliche Miteinander. Am Samstag, 11. Oktober, lädt die Landesgartenschau Günzburg GmbH alle interessierten Bürgerinnen und Bürger ab 15 Uhr ins Forum am Hofgarten ein. Die Zweite Bürgermeisterin Ruth Niemetz begrüßt als Vertreterin der Stadt renommierte Gäste: Der Chef der Bayern-LGS und der Projektleiter des Planungsbüros sorgen für vielversprechende Einblicke in und rund um die Landgartenschau. Eine Gebärdendolmetscherin begleitet die Veranstaltung.

Im Mittelpunkt steht die Frage, wie aus verschiedenen Bereichen, zum Teil bislang ungenutzte Areale, ein lebendiger Garten für alle werden kann. Die Günzburgerinnen und Günzburger erfahren, wie nachhaltige Stadtentwicklung konkret aussieht, welche Impulse die Landesgartenschau langfristig setzen wird, und wie sie selbst Teil dieses Prozesses werden können.

Karin Scheuermann und Marion Voß infomieren über Freundeskreis der LGS Günzburg

Clas Scheele, Projektleiter beim Planungsbüro RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten, wird die Eckpfeiler der Planungen vorstellen. Martin Richter-Liebald trägt seit über fünf Jahren die Verantwortung für alle bayerischen Gartenschauen. In Günzburg wird er die außergewöhnliche Bedeutung von Landesgartenschauen für Kommunen aufzeigen als Impulsgeber für Infrastruktur, Tourismus, ökologische Aufwertung und bürgerschaftliches Engagement.

Neben der Günzburger LGS-Geschäftsführerin Karin Scheuermann wird Marion Voß über die Rolle eines Gartenschau-Freundeskreises sprechen, der auch in Günzburg zeitnah gegründet werden soll. Marion Voß wird erklären, was ein Freundeskreis leistet, wie er funktioniert, welche Rolle er im Projekt einnimmt und wie man sich dafür anmelden kann. Im Anschluss an die Präsentationen bietet sich Gelegenheit zum Austausch mit dem Planungsteam, den Organisatoren der Landesgartenschau und weiteren Beteiligten. Fragen, Ideen und Anregungen sind ausdrücklich erwünscht. (AZ)