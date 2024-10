Gegen Windkraftanlagen im Weisinger Forst formiert sich Widerstand

Gegen geplante Windkraftanlagen im Weisinger Forst formiert sich Widerstand. Das Bündnis Weisinger Forst für Bürger*innen (WFfB) appelliert in einem Schreiben an den Regionalen Planungsverband, das unserer Redaktion vorliegt, die Ausweisung der Waldfläche als Vorranggebiet zu stoppen, Rodungen zur Errichtung von Windrädern zu verhindern und Alternativen zu prüfen. Ausdrücklich betont das Bündnis, nicht grundsätzlich gegen Windkraft zu sein. „Erneuerbare Energien sind ein essenzieller Bestandteil der sozial-ökologischen Transformation und somit ein wichtiger Baustein zur Linderung der Klimakrise“, heißt es in dem Schreiben. Dennoch sei es von entscheidender Bedeutung, Waldflächenverluste zu vermeiden und insbesondere naturnahe Ökosysteme wie den Weisinger Forst zu schützen.

