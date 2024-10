100. Weltspartag: Wie sich das Sparen verändert hat

Sei es für den Führerschein, für das erste eigene Auto oder für den Traum zum Eigenheim – der Weltspartag erinnert seit 100 Jahren daran, wie wichtig Sparen für die Erfüllung der eigenen Wünsche ist. Am 30. Oktober feiert die Sparkasse Schwaben-Bodensee den 100. Weltspartag. Bis zum 31. Oktober können Kinder ihre Spardosen in die Sparkassenfilialen bringen und werden mit Geschenken belohnt. Hinter Geschenken und Spardosen verbirgt sich ein tieferer Sinn: „Der Weltspartag zeigt seit 100 Jahren, wie wichtig es ist, für die Zukunft zu sparen und wie sich auch mit kleinen Beträgen über die Jahre ein ordentlicher Kapitalstock aufbauen lässt“, so Vorstandsvorsitzender Thomas Munding. Natürlich haben sich die Sparziele seit Bestehen des Weltspartages gewandelt und den gesellschaftlichen Bedürfnissen angepasst. Altersvorsorge und die Vorsorge für die Ausbildung der eigenen Kinder sind heute neben der Erfüllung von Konsumwünschen aus der persönlichen Vermögensplanung nicht mehr wegzudenken. Eine ausgewogene und systematische Vermögensplanung sei gerade für junge Familien wichtig. Auch die Sicherheit der Ersparnisse spielt laut der Sparkasse eine zentrale Rolle.

Rechtzeitig vor dem 100. Weltspartag veröffentlicht der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) auch in diesem Jahr die Ergebnisse des Vermögensbarometers. Die neueste Umfrage zeigt, dass immer mehr 14- bis 39-Jährige ihre finanzielle Zukunft planen. Erstmals seit zwei Jahren nimmt die finanzielle Zufriedenheit der Menschen in Deutschland wieder zu. Personen unter 30 Jahren nehmen sich laut Umfragen vor, für später vermehrt zu sparen. Zudem habe mehr als die Hälfte der 14- bis 29-Jährigen bereits mit der Vorsorge für das Alter begonnen. (AZ)