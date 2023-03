Landkreis Günzburg

vor 17 Min.

17 Jugendliche vertreten den Landkreis Günzburg bei "Jugend forscht"

Plus Lässt sich eine biologisch abbaubare Folie herstellen? Können Bäume leuchten? Das sind die Projekte aus dem Landkreis Günzburg bei "Jugend forscht".

Von Bernhard Weizenegger

17 Schülerinnen und ein Schüler aus dem Kreis Günzburg treten am 2. und 3. März beim 58. Regionalwettbewerb Jugend forscht an der Hochschule Augsburg an. Sieben Jugendliche vom Simpert-Kraemer-Gymnasium (SKG) in Krumbach, neun Mädchen und Buben des Maria-Ward-Gymnasiums in Günzburg und ein Schüler des St.-Thomas-Gymnasiums in Wettenhausen messen sich mit zahlreichen jungen Forscherinnen und Forschern aus der Region. In einer zweitägigen Veranstaltung stellen sie ihre Projekte den verschiedenen Fachjurys vor.

