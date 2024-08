64 junge Menschen im Landkreis suchen noch eine Lehrstelle

Zum Start des neuen Ausbildungsjahres am 1. September richtet sich der Blick bei der monatlichen Statistik der Agentur für Arbeit besonders auf den Ausbildungsmarkt in der Region. Hier sind aktuell noch viele Stellen unbesetzt - gleichzeitig suchen junge Leute noch nach einem Ausbildungsplatz.

Von Oktober 2023 bis August 2024 wurden nach Angaben der Agentur für Arbeit insgesamt 853 offene Berufsausbildungsstellen von den Betrieben gemeldet, das sind 93 beziehungsweise 12,2 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. 700 Bewerber meldeten sich bei der Berufsberatung für eine Berufsausbildungsstelle - 45 (6,9 Prozent) mehr als im Vorjahreszeitraum. Bisher blieben 338 Ausbildungsstellen unbesetzt. Gleichzeitig sind noch 64 junge Menschen auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz oder einer anderen Alternative.

Wer eine Ausbildung im Kreis Günzburg sucht, hat noch Chancen

„Rein rechnerisch kommen auf einen Ausbildungssuchenden rund 5,3 freie Berufsausbildungsstellen“, so Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth. „Wir können also alle ermutigen: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, Kontakt zur Berufsberatung der Arbeitsagentur aufzunehmen.“ Auch wer die Schulzeit schon beendet hat und noch auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle ist, hat noch ein breites Angebot an offenen Ausbildungsstellen. Ein Ausbildungsstart sei bis weit in den Herbst hinein möglich. Zu den Top zehn der unbesetzten Ausbildungsstellen zählen Kaufleute im Einzelhandel, Verkäufer, Fachkräfte Lagerlogistik, Kaufleute Büromanagement, Handelsfachwirte, Zahnmedizinische Fachangestellte, Fachverkäufer Metzgerei, Industriekaufleute, Köche und Konstruktionsmechaniker. Aber auch in vielen anderen Berufsfeldern gibt es noch unbesetzte Ausbildungsstellen. Das Angebot kann ganz einfach mit dem Handy über die Jobbörse auf www.arbeitsagentur.de abgerufen werden.

Gleichzeitig ist im Landkreis Günzburg die Arbeitslosigkeit saisonbedingt gestiegen. Insgesamt sind 1937 Menschen arbeitslos gemeldet, 112 mehr als vor einem Monat und 218 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote liegt bei 2,5 Prozent und damit um 0,1 Prozentpunkte höher als im Juli. Im Vorjahr betrug die Arbeitslosenquote 2,3 Prozent. Dieser Anstieg ist laut Richard Paul in den Sommermonaten Juli und August nichts Ungewöhnliches. „Häufig sind in der bayerischen Ferienzeit auch die Personalchefs im Urlaub und es erfolgen weniger Neueinstellungen.“ Anstehende Entlassungen würden außerdem oft vor der Haupturlaubszeit ausgesprochen.

Nach dem Abschluss sind viele junge Leute erst einmal arbeitslos

Außerdem folgt für einige junge Menschen nach Ende der Schule, der Universität oder der Berufsausbildung erst einmal eine Phase der Arbeitslosigkeit. Deshalb sei bei den Jugendlichen bis 25 Jahren die Arbeitslosigkeit am stärksten gestiegen. „Hier verzeichnen wir einen Zuwachs um 21,8 Prozent“, berichtet der Chef der Arbeitsagentur. Momentan sind demnach 251 junge Menschen ohne Arbeit, 45 mehr als vor einem Monat. Die Arbeitslosenquote beträgt bei dieser Personengruppe 2,8 Prozent. Die meisten von ihnen finden im Herbst nach der Sommerpause wieder eine Beschäftigung, besuchen eine weiterführende Schule oder beginnen zum Wintersemester ein Studium. Von September bis November gehe die Jugendarbeitslosigkeit in der Regel kräftig zurück. „Meistens wird bereits im Oktober das Niveau vom Juli wieder unterschritten“, berichtet Richard Paul.

Im Landkreis Günzburg haben sich im August 603 Menschen neu oder erneut arbeitslos gemeldet. Davon kamen 266 aus einer Erwerbstätigkeit und 166 aus einer Aus- oder Weiterbildung. Im Gegenzug konnten 487 Personen die Arbeitslosigkeit beenden. Davon nahmen 153 eine Erwerbstätigkeit auf und 78 begannen eine Aus- oder Weiterbildung. Von den derzeit insgesamt 1937 arbeitslos gemeldeten Menschen waren 1229 (plus 92 im Vergleich zum Vormonat; plus 191 im Vergleich zum Vorjahr) bei der Arbeitsagentur und 708 (plus 20 im Vergleich zum Vormonat; plus 27 im Vergleich zum Vorjahr) im Jobcenter Günzburg registriert.

Mehr als 1000 freie Arbeitsstellen im Kreis Günzburg

Die Arbeitgeber haben 226 neue Arbeitsstellen gemeldet, 23 weniger als im Juli und 31 weniger als vor einem Jahr. Im Stellenpool der Arbeitsagentur sind im Landkreis Günzburg derzeit 1089 freie Arbeitsstellen (38 mehr als vor einem Monat und 404 weniger als im Vorjahr). Bei rund 82 Prozent der gemeldeten Stellen liegen die Anforderungen auf Fachkraftniveau und höher. Dagegen sind nur gut 49 Prozent der Arbeitslosen Fachkräfte oder Spezialisten.

Bei der Kurzarbeit hält sich die Arbeitsagentur aus Gründen der statistischen Geheimhaltung bedeckt - bis zum 27. August seine weniger als drei neue Anzeigen eingegangen. Im Juli waren es zwölf Anzeigen für 185 betroffene Beschäftigte. (AZ)