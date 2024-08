Achtung, Hitzewelle: So können Sie sich schützen

Es wird so richtig heiß im Landkreis Günzburg: In den kommenden Tagen soll das Thermometer über die 30-Grad-Marke klettern, bis Mitte der kommenden Woche soll die Hitzewelle andauern, die pünktlich zum Start des Günzburger Volksfests an diesem Wochenende begonnen hat. Eine Abkühlung ist an diesen Augusttagen also dringend notwendig. Wir haben mit Fachleuten mit Praxiserfahrung aus dem Landkreis darüber gesprochen, wie sie sich und andere vor der großen Hitze und ihren Auswirkungen schützen - und welche Tipps sie parat haben, damit alle gut durch die nächsten Tage kommen.

