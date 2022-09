Altlandrat Hubert Hafner mag nicht länger Kreisrat sein

Plus Warum der CSU-Kommunalpolitiker den Kreistag bereits mit Ablauf des ersten Halbjahres verlassen wollte. Und weshalb daraus bislang nichts geworden ist.

60 Namen standen auf der Kreistagsliste der CSU vor zweieinhalb Jahren. "Eingerahmt" von Platz 58, dem früheren Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein, und Platz 60, dem inzwischen fraktionslosen Landtagsabgeordneten Alfred Sauter, tauchte weitere Parteiprominenz auf: Der scheidende Landrat Hubert Hafner hatte sich vom damaligen CSU-Kreisvorsitzenden Sauter überzeugen lassen, für das Amt eines Kreisrates zu kandidieren. Damit war viel Kalkül verbunden: Bei Hafner kam es nicht darauf an, ob er oben oder unten auf einer Parteiliste steht. Als Landrat, der er fast ein viertel Jahrhundert war, fiel der Ichenhauser auch am Ende des Stimmzettels auf.