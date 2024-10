Anmeldestart zum "Tag der Ausbildung" übertrifft Erwartungen

Nach einem sehr erfolgreichen und erfreulichen Anmeldeverlauf zum dritten „Tag der Ausbildung“ seitens der Betriebe und intensiven Wochen der Planung der in diesem Jahr insgesamt 30 Touren zu 79 engagierten Ausbildungsbetrieben startete am 1. Oktober die Anmeldemöglichkeit für Schülerinnen und Schüler. Um 8 Uhr war das Anmeldeportal frei geschaltet – um 8.09 Uhr war die erste der 30 Touren bereits ausgebucht. „Wir haben wieder mit einem hohen Zuspruch der Schülerinnen und Schüler gerechnet“, zeigt sich Regionalmarketing-Geschäftsführer Axel Egermann begeistert, „dass die Buchungen am ersten Vormittag bereits so durch die Decke gehen, hätten wir aber nicht gedacht.“

Am ersten Anmeldetag gingen bereits 413 Anmeldungen an – die erste 8.01 Uhr, die letzte 22.56 Uhr. Innerhalb der ersten Stunde des Anmeldezeitraumes, der noch bis zum 31. Oktober läuft, waren bereits drei Touren ausgebucht.

Touren in allen Ausbildungsschwerpunkten gefragt und quer über die Schularten hinweg

„Das Interesse ist“, so Egermann, „in allen angebotenen Schwerpunkten – gewerblich-technisch, handwerklich, kaufmännisch und sozial/pflegerisch – groß. Die erste ausgebuchte Tour ist eine im Bereich Gesundheit und Pflege. Das freut uns besonders, denn in der Pflege wird besonders stark nach Personal gesucht.“ Die Anmeldungen kommen – so wie von den Veranstaltern auch vorgesehen – aus allen Schulen. Die aktuellen Anmeldungen verteilen sich zu 37 Prozent auf Mittelschulen, 36 Prozent Realschulen, 19 Prozent Gymnasien und 14 Prozent sonstige Schulen, wie etwa Berufsschulen im Landkreis. Bisher sind 46 Prozent der Schülerinnen und Schüler in der 9. Klasse, 26 Prozent in der 8. und 17 Prozent in der 10. Klasse.

Sofern noch Plätze frei sind, läuft die Anmeldemöglichkeit noch bis 31. Oktober auf www.eveeno.com/tagderausbildung24. Detaillierte Informationen zu den Touren, den beteiligten Betrieben oder dem Zu- und Rückbringer-Service sind zu finden auf der Internetseite www.tagderausbildung.com. Am nächsten Samstag, 12. Oktober ist die Regionalmarketing Günzburg GbR auch auf der IBS Informationsmesse Beruf und Studium in Günzburg mit einem Stand (081.A) vertreten. Auch dort besteht vor Ort die Möglichkeit, sich zum „Tag der Ausbildung“ anzumelden.