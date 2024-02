Arbeitslosigkeit im Kreis Günzburg sinkt im Februar leicht

Die Agentur für Arbeit hat die Zahlen für Februar veröffentlicht. Nach wie vor ist der Bedarf an Arbeitskräften in der Region hoch.

Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Günzburg ist im Februar leicht gesunken. Die Arbeitslosenquote liegt gleichbleibend bei 2,5 Prozent. Das geht aus dem monatlichen Bericht der zuständigen Agentur für Arbeit Donauwörth hervor. Aktuell sind demnach im Landkreis 1873 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 33 weniger als vor einem Monat.

Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth, ordnet die Situation in der Region ein: „Wir haben im gesamten Agenturbezirk weiterhin die niedrigste Arbeitslosenquote in Deutschland und trotz der konjunkturellen Schwäche ist die Lage auf dem Arbeitsmarkt recht stabil." Es haben sich mehr Personen aus der Arbeitslosigkeit abgemeldet, als neu hinzugekommen sind. So verzeichnen wir mehr Abmeldungen in Arbeit als in den vergangenen Monaten, aber auch der Start zahlreicher beruflicher Weiterbildungsmaßnahmen ließ die Arbeitslosigkeit leicht sinken.

Arbeitslosigkeit im Kreis Günzburg: So war die Lage zum Jahresbeginn

Von den aktuell insgesamt 1873 arbeitslos gemeldeten Menschen waren 1239 (minus acht im Vergleich zum Vormonat; plus 66 im Vergleich zum Vorjahr) bei der Arbeitsagentur und 634 (minus 25 im Vergleich zum Vormonat; plus 63 im Vergleich zum Vorjahr) im Jobcenter registriert. 378 erwerbsfähige Personen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit waren im Januar im Landkreis Günzburg gemeldet, davon waren 135 arbeitslos.

Im Februar haben sich 554 Personen neu oder erneut arbeitslos gemeldet, davon kamen 237 aus einer Beschäftigung und 122 aus einer Ausbildung oder Weiterbildungsmaßnahme. Im Gegenzug konnten 587 die Arbeitslosigkeit beenden, 185 davon nahmen eine Erwerbstätigkeit auf und 136 begannen eine Aus- oder Weiterbildung.

Nachfrage nach Arbeitskräften ist im Kreis Günzburg weiter hoch

Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist weiterhin hoch, auch wenn Stellenmeldungen und -bestand im Vorjahresvergleich nach Angaben der Arbeitsagentur deutlich rückläufig sind. Von den Arbeitgebern wurden 221 neue Arbeitsstellen gemeldet, 49 mehr als im Januar, aber 175 weniger als vor einem Jahr. Im Stellenpool der Arbeitsagentur sind im Landkreis derzeit 1222 freie Arbeitsstellen (27 mehr als vor einem Monat und 307 weniger als im Vorjahr). Bei rund 83 Prozent der gemeldeten Stellen liegen die Anforderungen auf Fachkraftniveau und höher. Dagegen sind nur gut 48 Prozent der Arbeitslosen Fachkräfte oder Spezialisten.

Lesen Sie dazu auch

Besonders viel Personal werde in den Bereichen Post- und Zustelldienste, Lager, Bauelektrik, Maschinenbau, Überwachung Eisenbahnverkehrsbetrieb, Verkauf, Metallbearbeitung, Kraftfahrzeugtechnik, Büro- und Sekretariat und Schweiß- und Verbindungstechnik gesucht, schreibt die Agentur für Arbeit in ihrem monatlichen Bericht.

Zur Woche der Ausbildung gibt es wieder Aktionen

Auch dieses Jahr findet wieder die bundesweite Woche der Ausbildung statt. Das Motto im Jahr 2024 lautet „Zukunft will gelernt sein“. Aus diesem Anlass bietet die Agentur für Arbeit Donauwörth in der Woche der Ausbildung eine Veranstaltungsreih. Mehr zu den einzelnen Veranstaltungen, die größtenteils online angeboten werden, ist zu finden unter: www.arbeitsagentur.de

Seit dem Beginn des Berichtsjahres 2023/2024 im Oktober bis Februar meldeten sich im Landkreis 576 Bewerberinnen und Bewerber für Berufsausbildungsstellen. Im selben Zeitraum wurden von den Unternehmen 757 freie Berufsausbildungsstellen gemeldet. (AZ)