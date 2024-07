Auch die Vhs Günzburg hat jetzt abgestimmt für die Fusion

Die Spannung im Panoramasaal war greifbar, als die Beschlüsse zur Abstimmung standen. Die Mitglieder der Volkshochschule (Vhs) Günzburg sind sich einig: Der Zusammenschluss mit der Vhs Krumbach soll kommen. Alle Entscheidungen wurden einstimmig und ohne Enthaltung gefasst, heißt es in einer Pressemitteilung der Vhs Günzburg. Schon eine Woche vorher hatte die Vhs Krumbach mit dem gleichen Ergebnis einstimmig für die Verschmelzung gestimmt. Damit sind die Weichen für eine Landkreis-Vhs gestellt.

Zweieinhalb Jahre hat es gedauert, von der ersten Annäherung der beiden Volkshochschulen im Landkreis Günzburg, über das Ausloten verschiedener Möglichkeiten einer Fusion, bis hin zur Entscheidung für eine Verschmelzung der beiden Vereine auf der Grundlage des Umwandlungsgesetzes. Walter Lasar, Vorsitzender der Vhs Günzburg, blickte auf den „nicht immer leichten Weg“ zurück und zog das Fazit: „Wir haben es gut zum Abschluss gebracht.“

Zwei Beschlüsse mussten von der Mitgliederversammlung gefasst werden, damit die Verschmelzung der Vhs Krumbach mit der Vhs Günzburg vollzogen werden kann: zum einen die Zustimmung zum Entwurf des Verschmelzungsvertrags sowie die Beauftragung des Vorstands zu dessen Abschluss. Zum anderen galt es in einem zweiten Schritt, eine neue Satzung zu beschließen. Dies erfordert die nach der Verschmelzung beider Vereine veränderte Situation.

Kernpunkte der Fusion wurden in Günzburg noch einmal erläutert

Die Choreografie einer so entscheidenden Mitgliederversammlung mit wegweisenden Beschlüssen gibt das Umwandlungsgesetz vor. Mit der Erstellung des Protokolls der gesamten Versammlung musste ein amtlich bestellter Notar beauftragt werden und die Dokumente, die zur Abstimmung stehen, mussten den anwesenden Mitgliedern nochmals erläutert werden. Dies übernahmen Karl Heinz Eisfeld und der ehemalige Notar Martin Wachter. Eisfeld, der selbst lange Jahre eine Vhs leitete und dem Bayerischen Volkshochschulverband vorstand, begleitete und moderierte in den letzten Jahren den Zusammenschluss als Berater und Experte. Wachter unterstützte den Prozess in rechtlichen Fragen. Die beiden präsentierten nun das Ergebnis unzähliger Sitzungen und Gespräche.

Während der Verschmelzungsbericht die Mitglieder in die Lage versetzt nachzuvollziehen, ob die Verschmelzung wirtschaftlich zweckmäßig ist, den gesetzlichen Anforderungen entspricht und weiterhin dem gemeinnützigen Zweck der Erwachsenenbildung dient, kleidet der Vertrag dies in die gesetzlich geforderte Form. Die Kernpunkte der neu gefassten Satzung wurden erläutert. Die drei festen der insgesamt sechs Mitglieder des Aufsichtsrates stehen als „geborenen“ Mitglieder bereits fest. Es sind dies Ursula Seitz für die Stadt Günzburg, Jochen Schwarzmann für die Stadt Krumbach und Ferdinand Munk für den Landkreis Günzburg. Die weiteren drei Aufsichtsräte werden von der Mitgliederversammlung gewählt.

Unmittelbar nach den Verschmelzungsbeschlüssen wurde die Neufassung der Satzung beim Registergericht angemeldet. Unterzeichnet wird der Verschmelzungsvertrag durch die Vorsitzenden der beiden Vereine Vhs Günzburgund Vhs Krumbach beim Notar. Nachdem die Klagefrist verstrichen ist, erfolgt die Eintragung im Vereinsregister. Damit wird die Verschmelzung rechtlich wirksam und die Arbeit in der „Vhs im Landkreis Günzburg“ beginnt. Für den 25. September ist die erste Mitgliederversammlung der neuen Vhs vorgesehen. (AZ)