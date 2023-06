Landkreis Günzburg

vor 16 Min.

Aufwärtstrend bei Übertritten auf weiterführenden Schulen im Kreis Günzburg

An den Gymnasien und Realschulen im Landkreis gibt es im Vergleich zum Vorjahr wieder mehr Anmeldungen von Schülerinnen und Schülern.

Plus Die Anmeldezahlen für die Realschulen und Gymnasien im Kreis Günzburg sind stabil. Besonders erfreulich ist die Entwicklung an der Dominikus-Zimmermann-Realschule.

Von Ralf Gengnagel Artikel anhören Shape

Mit Spannung wurden die Zahlen der Schuleinschreibung für die Realschulen und Gymnasien im Landkreis Günzburg ausgewertet und analysiert. Unter dem Strich haben sich diese kaum verändert und sind auf einem ähnlichen Level geblieben. Trotzdem gab es ein paar positive und erfreuliche Entwicklungen für die Mitglieder des Schul-, Kultur- und Sportausschusses im Kreis Günzburg.

"Wir haben insgesamt eine sehr gute und leicht ansteigende Entwicklung bei den Übertrittsklassen an den Realschulen und Gymnasien im Kreis Günzburg", sagte Landrat Hans Reichhart ( CSU) vor dem Ausschuss. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler in den Eingangsklassen der sechs Realschulen im Kreisgebiet sei moderat um 0,74 Prozent gestiegen. Den Übertritt auf die Realschule wagen im Schuljahr 2023/2024 in den Eingangsklassen 406 Buben und Mädchen. Das sind drei Schülerinnen und Schüler mehr als im Vorjahr (403).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen