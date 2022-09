Landkreis Günzburg

12:00 Uhr

Diskussion über Kinderbetreuung: Was brauchen Familien?

Plus Die Grünen haben einen Austausch mit Ekin Deligöz und Max Deisenhofer organisiert. Wie es im Landkreis Günzburg mit Mittagsbetreuung und Schulsozialarbeit weitergeht.

Von Peter Wieser

Biergartengespräch im Gasthof Diem in Krumbach – eine treffende Bezeichnung für die Veranstaltung am Donnerstag, zu der die Grünen eingeladen hatten: ein offener Austausch in kleiner Runde zwischen Ekin Deligöz, Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfamilienministerium, und Landtagsabgeordnetem Max Deisenhofer mit Anbietern von Mittagsbetreuung und Schulsozialarbeit. Darunter Vertreterinnen und Vertreter der Katholischen Jugendfürsorge, des Kinderschutzbunds Günzburg und der Jugend- und Erwachsenenhilfe Seitz sowie einigen Besucherinnen und Besuchern. Wie ist der aktuelle Stand beim Thema Mittagsbetreuung, Schulsozialarbeit und Offene Ganztagsschulen und wie wird sich die weitere Entwicklung zeigen?

