Landkreis Günzburg

12:15 Uhr

Bauausschuss sagt Nein zu Wohnungen in ehemaliger Kötzer Schreinerei

Plus Wohnungen sind Mangel. In zwei Kötzer Ortsteilen gibt es dazu je ein größeres Bauvorhaben, aber nur einem stimmte der Bauausschuss zu.

Von Irmgard Lorenz

Im einen Fall, beim Umbau einer Schreinerei an der Kleinkötzer Bahnhofstraße in ein Wohngebäude mit 15 Wohnungen, scheitert es zumindest momentan an den nicht vorschriftsgemäßen Stellplätzen und am fehlenden Spielplatz. Im anderen Fall, beim Neubau eines Mehrfamilienhauses mit zehn Wohnungen in Ebersbach Am Waldblick, hat der Bauausschuss Kötz das gemeindliche Einvernehmen erteilt.

