Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes ehrt verdiente Blutspenderinnen und Spender

Im Rahmen einer exklusiven Abendveranstaltung zeichnete der Blutspendedienst (BSD) des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) am 17. Juli im Kongress am Park in Augsburg 283 Rekordspenderinnen und -spender aus Schwaben für ihre 75., 100., 125., 150., 175. und sogar 200. lebensrettende Spende aus. Aus dem Landkreis Günzburg waren 26 Spenderinnen und Spender eingeladen, begleitet vom Kreisvorsitzenden des BRK, Hans Reichhart, und den Verantwortlichen des Kreisverbandes, Nadine Rathgeber und Benjamin Reisch. Empfangen wurden die Gäste neben den Organisatoren des BSD von BR-Moderator Michael Sporer, der durch den Abend führte. Hochkarätige Unterstützung gab es vorab von der Präsidentin des BRK, Angelika Schorer, die in ihrer Ansprache dem Publikum ihren ganz persönlichen, großen Dank übermittelte und die unverzichtbare Notwendigkeit der Blutspende gerade für junge Menschen zum Ausdruck brachte.

Der Geschäftsführer des BSD, Georg Götz, verwies in seinem Grußwort auf die großartige Leistung aller Jubilare und ihre jahrzehntelange Verlässlichkeit für die Patientenversorgung in Bayern. Im Anschluss erhielten alle anwesenden Jubilare ihre persönliche Auszeichnung. Als Georg Kreitmayr (KV Aichach-Friedberg), Kurt Kunz (KV Unterallgäu), Karl-Heinz Ernhofer (KV Oberallgäu) sowie Josef Heel (KV Ostallgäu) für ihre 200 Blutspenden auf die Bühne gebeten wurden, honorierte der gesamte Saal diese sagenhafte Zahl mit stehenden Ovationen.

Aus dem Landkreis Günzburg wurden ausgezeichnet:

75 Spenden: Silvia Dolde, Peter Felber, Margit Galster, Birgit Liebhaber, Stefan Mayer, Sigrid Miller, Werner Reiser, Karl Roesch, Ulrich Stoeckle, Josef Tausend, Michael Wallraven, Hugo Wuchenauer, Thomas Zimmermann.

100 Spenden: Hubert Demel, Peter Ihle, Karl Maier, Irmgard Mueller, Carola Nodes, Manfred Sauter, Johanna Uhlig, Manfred Ziegler.

125 Spenden: Heinz Dolde, Manfred Fetschele, Roland Gehring.

150 Spenden: Robert Fahrenschon, Winfried Fetschele.