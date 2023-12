Das ist der Entwurf für das neue Seniorenzentrum in Günzburg

Plus Das Wahl-Lindersche-Seniorenheim und die Heiliggeist-Spitalstiftung kooperieren künftig. Jetzt gibt es einen Plan für den Neubau und eine Kostenschätzung.

Die Entscheidung ist gefallen. Der überarbeitete Entwurf für den Neubau des Wahl-Linderschen Seniorenzentrums in Günzburg liegt nun vor. Ein Expertengremium hat die Vorschläge von drei Architekturbüros bewertet und zum Gewinner erneut das Büro Braunger Wörtz aus dem baden-württembergischen Blaustein gekürt. Es hatte bereits in einem ersten Wettbewerb im Januar dieses Jahres den Zuschlag erhalten. Warum gab es jetzt einen neuen Entwurf?

Eine neue Planung war nötig geworden, da das Raumprogramm angepasst und entsprechend modifiziert werden musste. Hintergrund ist der Beschluss, das Altenheim um 100 Pflegeplätze der Heiliggeist-Spitalstiftung Günzburg zu erweitern. Wie bereits berichtet, wird eine Kooperation zwischen der Stiftung und dem Eigenbetrieb Seniorenheime des Landkreises angestrebt. Sie sieht neben einer personellen und organisatorischen Verschmelzung auch eine räumliche Zusammenlegung vor.