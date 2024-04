Der Landkreis Günzburg zählt zu den Besten in der Arbeitslosenstatistik

Plus Der Wirtschafts- und Strukturbeirat im Landkreis Günzburg beschäftigt sich mit dem Arbeitsmarkt. Trotz einer insgesamt positiven Entwicklung ist nicht alles erfreulich.

Der Arbeitsmarkt im Landkreis Günzburg gestaltet sich weiter positiv. Allerdings mit kleineren Einschränkungen, wie Norbert Gehring, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Donauwörth bei der Präsentation der neuesten Zahlen im Wirtschafts- und Strukturbeirat des Landkreises Günzburg sagte. Mit 2,4 Prozent hatte der Kreis Günzburg im März deutschlandweit die viertniedrigste Arbeitslosenquote. Zum Vergleich: Im Bund sind es 6,0 Prozent, in Bayern 3,7 Prozent. „Die Zahlen sind gut“, betonte Gehring, der jedoch die Entwicklung in einem anderen Bereich als weniger erfreulich bezeichnete.

Der Bestand an gemeldeten Arbeitsstellen sei mit 1218 Stellen zwar weiter auf einem hohen Niveau. Der Zugang von 228 Stellen im Vergleich zum Vorjahr (513) aber deutlich geringer. Vor der Ukrainekrise im Januar 2022 waren immerhin noch 1659 Arbeitsstellen gemeldet worden. Gehring: „Einen März-April-Aufschwung sehen wir im Amtsbereich der Agentur von Illertissen bis Nördlingen nicht.“