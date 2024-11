Diese Weihnachtsmärkte finden 2024 im Landkreis Günzburg statt

Auch der

Hürbener Weihnachtsmarkt

beim Gasthof Munding in Krumbach findet dieses Jahr wieder statt, und zwar am Samstag, 7. Dezember, von 14 bis 21 Uhr, sowie am Sonntag, 8. Dezember, von 16 bis 20 Uhr. Startpunkt ist am Samstag die Weihnachtsverlosung der Werbegemeinschaft, danach treten die Krumbacher Flötenkinder auf. Am Sonntag spielt ab 18 Uhr das Bläserensemble Krumbach. Das beliebte Hürbener Engele ist an beiden Tagen um 17.30 Uhr zu sehen.