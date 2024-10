Drei Unfälle im Landkreis Günzburg, drei flüchtige Fahrer

Im Landkreis Günzburg haben sich am Mittwoch gleich drei Fälle von Fahrerflucht ereignet, bei zwei Unfällen sucht die Polizei Zeugen. Eine Unfallflucht bei Burtenbach hat sich bereits aufgeklärt. Hierbei fuhr eine 41-jährige Frau am Mittwochmorgen mit ihrem Pkw auf der Staatsstraße 2025 in Richtung Münsterhausen. Auf der dortigen Umgehungsstraße fuhr sie zunächst gegen eine Leitplanke und im Anschluss einfach weiter. Eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin folgte der Schlangenlinien fahrenden Unfallverursacherin und alarmierte die Polizei. Die hinzugerufene Streife konnte die Fahrzeugführerin schließlich kontrollieren. Dabei fiel den Beamten ein starker Alkoholgeruch auf. Ein durchgeführter Alkoholtest zeigte bei der Fahrerin einen Wert von mehr als 2,5 Promille an. Daraufhin wurde eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein der Frau einbehalten. Sie bekommt nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Unfallflucht. Der Gesamtsachschaden beträgt rund 9000 Euro.

Ebenfalls am Morgen hat sich in Gundremmingen eine Unfallflucht ereignet. Ein Lkw mit Anhänger fuhr um 5.50 Uhr auf der Staatsstraße 2025 in Richtung Lauingen, als dieser auf Höhe der Landkreisgrenze von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer überholt wurde. Aufgrund von Gegenverkehr musste der unbekannte Pkw schnell wieder nach rechts einscheren und touchierte dabei den Lkw. Im Anschluss fuhr der unbekannte Fahrer einfach weiter. Der Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.

In Burgau wurde mittags zwischen 11.30 und 12 Uhr ein grauer Ford, der in der Raiffeisenstraße auf einem Parkstreifen geparkt war, von einem bisher unbekannten Fahrzeug angefahren und am vorderen rechten Kotflügel beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt rund 500 Euro. Die Polizeiinspektion Burgau bittet Zeugen der Unfälle in Gundremmingen und Burgau, sich zu melden. Telefon: 08222/96900. (AZ)