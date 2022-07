Drei Verkehrsunfälle mit drei Verletzten in der Region

Unaufmerksamkeit und nicht angepasste Geschwindigkeit sind mögliche Ursachen für drei Unfälle bei Bubesheim, in Günzburg und Stoffenried.

Eine 54-Jährige wollte am Dienstagabend mit ihrem Auto auf der Staatsstraße 2020 zwischen Schneckenhofen und Bubesheim nach links auf einen Feldweg abbiegen. Deshalb verlangsamte sie die Geschwindigkeit ihres Wagens. Ein ihr nachfolgender 23-jähriger Autofahrer erkannte dies zu spät. Trotz eines Ausweichmanövers konnte er einen Zusammenstoß mit dem vor ihm befindlichen Auto der 54-Jährigen nicht mehr verhindern. Bei diesem Unfall wurde eine Mitfahrerin im Pkw der 54-Jährigen leicht verletzt. Sie kam zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem Zusammenstoß entstand laut Polizei zudem ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Im Günzburger Riedlerweg kam es am Dienstag gegen 7 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto, das rückwärts aus einer Hofeinfahrt fuhr, und einem auf dem Riedlerweg herannahenden Radfahrer. Der Radfahrer stürzte und wurde nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei leicht verletzt. Er ist zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Zur Klärung des genauen Unfallherganges werden mögliche Zeugen gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/9190, zu melden.

Auf regennasser Straße in Stoffenried ins Rutschen gekommen

In Stoffenried fuhr ein 32-Jähriger am frühen Dienstagmorgen mit seinem Auto auf der Schwaninger Straße. In einer Kurve geriet er mit seinem Fahrzeug auf der regennassen Straße ins Rutschen und dadurch teilweise auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß er mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, das von einem 40-Jährigen gefahren wurde. Der ältere der beiden Fahrer ist leicht verletzt worden. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf ungefähr 5000 Euro. (AZ)