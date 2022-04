Ein Friedensdrache aus Ichenhausen spuckt Geld aus für die Ukraine

Wie sich die beiden Kinder Jessica und Siegfried Rönsch aus Ichenhausen an der GZ-Aktion beteiligt haben. Weiterhin gesucht sind die Gesichter und Geschichten der Hilfe.

Der Name und die Adresse der Günzburger Zeitung stand mit dicker blauer Filzstift-Schrift auf dem Briefumschlag. Und das Wort " Ukraine" war umkreist. Der Inhalt des Schreibens erstaunte die Redaktion. Was da zutage trat, war eine Art gebastelter Drache mit vielen Botschaften auf seinem Leib. "Auch Ukraine braucht Frieden", steht da beispielsweise. "Putin sollte kein Krieg machen" und "Ukraine hat gar nichts gemacht". Mit Papier wurde da ein wahrer Friedensdrache von Jessica Rönsch, 8,6 Jahre alt, und ihrem siebenjährigen Bruder Siegfried gebastelt und beschriftet.

"Auf die 8,6 Jahre legt die Jessica schon Wert", sagt am Dienstag ihr Opa am Telefon und lacht. Er war es auch, der der Enkelin den Aufruf der Günzburger Zeitung gezeigt hat, seine Gedanken zum Ukraine-Krieg mitzuteilen. Das reichte aber dem Geschwisterpaar nicht. Die Drittklässlerin Jessica legte noch 30 Euro von ihrem Taschengeld als Spende für die Ukraine bei. Bruder Siegfried, der ebenso wie Jessica die Grundschule in Ichenhausen besucht, zwackte etwas von seinem Geburtstagsgeld ab. Exakt vor einer Woche ist er sieben Jahre alt geworden. Auf 20 Euro verzichtete der Bub gerne, weil er weiß, dass es vielen Menschen, die nur gut zwei Flugstunden von uns entfernt leben, viel schlechter geht.

GZ-Redaktion reicht das Geld an die Bürgerstiftung weiter

Die Redaktion wird den Betrag an die Bürgerstiftung des Landkreises Günzburg weiterreichen, die Ukrainerinnen und Ukrainer unterstützt, die auf ihrer Flucht in den Landkreis Günzburg gekommen sind.

Die Überraschungspost aus Ichenhausen bietet einen willkommenen Anlass, auf die GZ-Aktion hinzuweisen, die noch bis zum 30. April läuft. Wir bitten Leserinnen und Leser, uns mitzuteilen, wie sie der Ukraine-Krieg beschäftigt. Die Beiträge können zu Papier gebrachte Gedanken sein, der Eintrag in ein Tagebuch, etwas Gemaltes oder Gebasteltes. An direkte Geldspenden ist da nicht gedacht.

Peace-Kränze Ein Hingucker mit Botschaft: Unter allen Einsenderinnen und Einsendern unserer GZ-Aktion verlosen wir fünf handgefertigte Friedenskränze. Foto: Till Hofmann

Vielleicht hat aber auch jemand durch Sachspenden geholfen, durch die Organisation eines Hilfstransports, durch Dolmetscher-Dienste. Oder aber es wurde den Menschen aus der Ukraine eine Unterkunft im Landkreis angeboten. Die GZ-Redaktion interessiert sich für die vielen Gesichter und Geschichten der Hilfe. Wer die eigene Geschichte in wenigen Sätzen formulieren möchte, wird gebeten, dies per E-Mail (redaktion@guenzburger-zeitung.de) oder mit der Post (Günzburger Zeitung, Hofgasse 9, 89231 Günzburg) zu tun. Es sollte jeweils das Stichwort "Ukraine" angegeben werden. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlosen wir insgesamt fünf aus Weidenruten geflochtene Friedenskränze. Jedes Exemplar ist ein handgefertigtes Unikat. Ganz ohne Verlosung bekommen Jessica und Siegfried Rönsch so einen "Peace-Kranz", weil es die GZ-Redaktion sehr gefreut hat, wie Jessica und Siegfried auf den Aktions-Aufruf reagiert haben. (AZ)