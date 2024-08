Ein Komet? Ein Ufo? Lichtschweif am Himmel im Landkreis Günzburg gesichtet

„Was ist das?“, fragt eine Stimme in einem Video, das unserer Redaktion am Dienstagabend von Selmon Berisha aus Thannhausen über Facebook zugesendet wurde. Zu sehen ist ein dunkler Nachthimmel, der von sich bewegenden hellen Streifen durchzogen wird. „Das sind Kometen“, ruft eine andere Stimme dazwischen und zählt acht bis neun kleine Punkte, die einen grellen Schweif nach sich ziehen. In einem anderen Video, das uns von unserem Leser Jürgen Schuster zugesendet wurde, fragt er sich ebenfalls was das ist: „Ist das ein Ufo?“ Er glaubt auch, einen Kometen gesehen zu haben.

Celine Theiss