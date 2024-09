Eine Serie von Fahrerflucht-Vorfällen beschäftigt die Polizei im Kreis Günzburg

Im Einsatzgebiet der Polizeiinspektionen Günzburg und Burgau kam es zu mehreren Unfallfluchten. Die Polizei bittet daher um Mithilfe.

Am Montag gegen 6:25 Uhr kam es in Günzburg in der Ichenhausener Straße auf Höhe der Hausnummer 20 zu einem Unfall. Ein Autofahrer geriet mit seinem Wagen zu weit auf die Gegenfahrbahn, auf der ihm ein 22-jähriger Fahrradfahrer entgegenkam. Der junge Mann konnte laut Polizeiangaben einen Zusammenstoß durch ein Ausweichmanöver zwar vermeiden, verlor hierbei aber die Kontrolle über sein Mountainbike und stürzte. Der unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, wobei unklar ist, ob er den Sturz des 22-Jährigen bemerkt hatte. Der Fahrradfahrer wurde bei dem Sturz leicht verletzt und kam zur weiteren Abklärung in die Notaufnahme.

Nur drei Stunden später mussten die Beamten in Günzburg erneut zu einem Unfall ausrücken, bei dem sich der Verursacher aus dem Staub gemacht hatte. Wie die Polizei aus Günzburg mitteilt, wurde im Zeitraum von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr auf dem Parkplatz des MVZ in der Lindenallee ein geparkter schwarzer BMW beschädigt. Vermutlich wurde dieser von einem anderen unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren. Der oder die Fahrzeugführerin hinterließ keine Personalien und meldete den Vorfall auch nicht der Polizei. Am Fahrzeug der 29-jährigen Geschädigten entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Bereits am Donnerstag wurde in Ichenhausen in der Günzburger Straße auf Höhe der Hausnummer 55 ein weißer VW Touareg im Zeitraum von 22.40 Uhr bis Freitag, 8 Uhr angefahren. Durch den Unfallverursacher wurde hierbei ein Fremdschaden in Höhe von rund 5.000 Euro verursacht. Die Polizeiinspektion Günzburg nimmt für alle drei Fahrerfluchten Hinweise unter der Telefonnummer 08221/9190 entgegen.

Polizei in Burgau ermittelt wegen Fahrerflucht

Beamte der Polizeiinspektion Burgau rückten bereits am Montagvormittag gegen 9.15 Uhr aus, nachdem ein 59-Jähriger mit seinem Lkw auf der Umgehungsstraße in Richtung Scheppach unterwegs war. Ein entgegenkommender Lkw mit Anhänger kam über die Fahrbahnmitte und touchierte den linken Außenspiegel des Geschädigten. Der Unfallverursacher fuhr ebenfalls, ohne anzuhalten weiter. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Gegen 14 Uhr wurde erneut ein Außenspiegel zwischen 14 Uhr und 17.30 Uhr in der Burgauer Tellerstraße in Fahrtrichtung Schmidberg eines am rechten Fahrbahnrand geparkten Wagens abgefahren. Auch hier entzog sich der Unfallverursacher seiner Verantwortung. Nach der Spurenlage dürfte es sich bei dem Flüchtigen um den Fahrer einen weißen Pkw gehandelt haben. Der Schaden: 1.500 Euro.

Die Polizeiinspektioin Burgau nimmt Hinweise zu den Unfällen in Jettingen-Scheppach und Burgau unter der Telefonnummer 08222/96900 entgegen. (AZ)