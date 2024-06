EM 2024 im Kreis Günzburg: Wir suchen das coolste Fan-Foto

Die Europameisterschaft ist in vollem Gange. Wir suchen das beste EM-Fanfoto im Landkreis. So senden Sie uns ihre schönsten Eindrücke von der EM zu.

Spätestens am Samstag wird die Stimmung bei vielen Fußballfans in der Region wieder hochkochen, wenn die deutsche Nationalmannschaft im Achtelfinale ab 21 Uhr gegen Dänemark spielen wird. Die Atmosphäre im Gastgeberland ist euphorisch und ausgelassen, nicht nur in den großen Städten und den Stadien. Vielerorts im Landkreis Günzburg fiebern die Fans mit. Egal, ob in der Kneipe, im Sportheim, im Biergarten, oder beim gemütlichen Grillen mit Freunden zu Hause. Einige haben sogar noch Karten für die EM-Spiele im Stadion ergattern können. Egal, wo und wie – wir suchen die schönsten EM-Bilder von den fußballbegeisterten Landkreisbürgerinnen und -bürgern.

Für eine bunte Bildergalerie wünschen wir uns Jubelfotos, wehende Fahnen, dekorierte Häuser und Autos, schwarz-rot-golden bemalte Gesichter, einfach alles, was nach Fußballeuropameisterschaft aussieht. Dabei müssen es nicht nur Fotos von Fans der deutschen Nationalmannschaft sein, alle Nationen sind hier angesprochen. Schöne, lustige und emotionale Bilder – alles ist willkommen.

Vielleicht haben Sie schon ein Foto in Ihrer Handygalerie von den vergangenen Spielen oder fangen vielleicht am Samstag ein paar schöne Momente mit Freunden und Familie ein? Senden Sie uns Ihr ganz persönliches EM-Fanfoto an redaktion@guenzburger-zeitung.de oder redaktion@mittelschwaebische-nachrichten.de mit dem Stichwort EM-Fieber. Bitte schreiben Sie uns auch ein paar Sätze zu Ihrem Foto mit den Angaben, wo und bei welchem Spiel das Foto aufgenommen wurde. Außerdem benötigen wir Ihre Adresse sowie den Namen des Fotografen oder der Fotografin. Sollten Minderjährige auf dem Bild zu sehen sein, muss das Einverständnis der Erziehungsberechtigten vorliegen. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Artikel 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter der Telefonnummer 0821/7772355. Einsendeschluss ist in der Woche des EM-Finales, und zwar am Mittwoch, 10. Juli, 15 Uhr. (AZ)

