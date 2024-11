Erfreuliche Sichtung: Der Flamingo aus dem Donaumoos lebt

Nach der Hochwasserkatastrophe im Juni dieses Jahres wurde der Flamingo, der sich vor mehreren Jahren im Donaumoos niedergelassen hat, zunächst nicht mehr in der Umgebung gesichtet. Raphael Rehm, Hobby-Ornithologe und Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Schwäbisches Donaumoos (Arge), hatte noch im Oktober vermutet, der rosafarbene Vogel hätte sich eine neue Heimat gesucht. Schlimmstenfalls hätte er das Hochwasser nicht überlebt. Doch jetzt herrscht Gewissheit: Der Flamingo lebt – und er ist seiner Donau treu geblieben. Leserin Anita Kramer hat das Tier nun an der Donau bei Steinheim in der Nähe von Dillingen entdeckt und ein Foto (rechts) geschickt. Vielleicht kommt der Flamingo ja gelegentlich mal wieder zu Besuch in den Landkreis Günzburg. (AZ)

