Erster Schultag: Das sind die neuen Lehrerinnen und Lehrer

74 neue Lehrkräfte starten an den Grund- und Mittelschulen im Landkreis Günzburg ins neue Schuljahr: 19 Lehramtsanwärter, 38 Neueinstellungen und 17 Zuversetzungen gibt es dieses Jahr. Landrat Hans Reichhart vereidigte die 19 Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter, davon 15 für die Grundschule, 1 für die Mittelschule und drei im Bereich der Fachlehrkräfte auf die Bayerische Verfassung.

Schulamtsdirektor Thomas Schulze und sein Stellvertreter Robert Kaifer begrüßten die neuen Kolleginnen und Kollegen und wünschten ihnen viel Freude und Erfolg bei der Unterrichts- und Erziehungsarbeit an den Schulen. Der Vorsitzende des örtlichen Personalrats, Roland Grimm, bot seine Unterstützung an, falls einmal Hilfe in Personalangelegenheiten benötigt werde. Mechtild Balins, Anke Spatz, Beate Schulze und Diana Rehle, die die jungen Referendare in der zweiten Ausbildungsphase betreuen, hießen ihre "Schützlinge" ebenfalls herzlich willkommen.

Weitere 38 Kolleginnen und Kollegen erhielten im Staatlichen Schulamt ihre Prüfungszeugnisse und Einstellungsunterlagen. Die jungen Lehrkräfte konnten in das Beamtenverhältnis auf Probe übernommen werden. 17 Kolleginnen und Kollegen wurden wunschgemäß in den Landkreis Günzburg versetzt. (AZ)