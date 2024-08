Fahrraddiebe auf Beutezug in Günzburg und Jettingen

In der Region häufen sich wieder die Diebstähle von Fahrrädern. Innerhalb von zwei Tagen wurden gleich zwei Räder gestohlen – und die Täter sind bislang unbekannt. Zwischen Dienstag, 10.30 Uhr und Mittwochmorgen, 8.30 Uhr, wurde laut Polizeiangaben in der Augsburger Straße in Günzburg ein oranges Mountainbike, das mit einem Kettenschloss gesichert und abgestellt war, gestohlen.

Fahrrad am Sportplatz in Jettingen gestohlen

Zu einem weiteren Diebstahl kam es am Dienstagabend, zwischen 20 und 21 Uhr in Jettingen-Scheppach. Die Diebe schlugen am, Jettinger Sportplatz zu und erbeuteten nach Polizeiangaben ein grau-rotes Herrenrad der Marke Cube. Wie die Polizei verlauten ließ, war das Fahrrad jedoch nicht abgesperrt.

Die Polizei ermittelt und bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, sich bei der Polizeiinspektion in Günzburg unter der Rufnummer 08221-9190 oder bei der Polizeiinspektion Burgau unter 08222-96900 zu melden. (AZ)