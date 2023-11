Landkreis Günzburg

06:30 Uhr

Faschingsauftakt: Bei einem Verein läuft die Saison ganz anders ab

Plus Die Faschingsgesellschaften im Landkreis Günzburg stellen ihre neuen Prinzenpaare vor und verleihen erste Orden. So läuft der Saisonauftakt ab dem 11. November ab.

Von Peter Wieser Artikel anhören Shape

Am 11.11. ist bekanntlich Faschingsauftakt. Die meisten Faschingsgesellschaften und -vereine im Landkreis stellen an diesem Wochenende ihre Aktiven vor, manche verleihen bereits die ersten Jahresorden, und dann gibt es ja noch die Prinzenpaare: Die bisherigen werden verabschiedet und die neuen inthronisiert – ob in einer öffentlichen oder in einer internen Veranstaltung. Hauptsache, die Faschingssaison 2023/2024 wird eröffnet. Welches wird als das erste neue Prinzenpaar vorgestellt werden?

Es wird das des Deisenhauser Carneval Clubs (DCC) sein. Dort wird am Samstag, nicht wie bisher am Abend, sondern pünktlich um 11.11 Uhr im Vereinsheim in Breitenthal mit der Vorstellung der weiteren Gruppen und einem Filmvortrag zur vergangenen Saison der Fasching eröffnet. Weil sie dieses Mal eine ausgesprochen kurze ist, lädt der KC Ballustika Balzhausen auch nicht erst im Januar, sondern bereits am Samstag zum Krönungsball mit der Vorstellung des kompletten Programms unter dem Motto „Zauberwald“ und der Krönung des neuen Prinzenpaars ein. Beginn ist um 20 Uhr im Gasthof Adler in Balzhausen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen