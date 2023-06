Firmen aus dem Kreis Günzburg zählen zu den familienfreundlichsten Bayerns

Plus Aus Günzburg und Ichenhausen kommen zwei von 20 Gewinnerfirmen. Eine der beiden bekommt sogar den Sonderpreis. Sie hat eine besondere Herausforderung gemeistert.

Wenn die Söhne, Nichten oder sogar Enkel der (ehemaligen) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in genau der gleichen Firma wie die Angehörigen arbeiten möchten, dann bekommt das Wort „Familienunternehmen“ eine neue Dimension. Dass es bei ihnen Mitarbeitende in der zweiten oder dritten Generation gibt, darauf ist das Bauunternehmen Bendl aus Günzburg stolz. Die Firma mit 161 Beschäftigten erhält nach 2018 zum zweiten Mal den Preis für ihre Familienfreundlichkeit. Doch sie sind nicht die Einzigen aus der Region, die geehrt wurden.

Die 20 familienfreundlichsten Unternehmen Bayerns sind am Donnerstag im Rahmen des Wettbewerbs „Erfolgreich.Familienfreundlich“ von Bayerns Arbeitsministerin Ulrike Scharf und Bayerns Wirtschaftsstaatssekretär Roland Weigert ausgezeichnet worden.