Frage der Woche: Nur Faschingsmuffel im Kreis Günzburg?

Warum für Paul Josef aus Aletshausen der Fasching am schönsten am Faschingsdienstag ist, hat zwei Gründe: „Erstens schmeckt es gut und alle wissen, der Fasching ist aus.“ Denn in seinem Dorf findet traditionell ein „Saure Wurst und Käsessa“ statt, da gehe die ganze Familie hin, so der Leser. Anita Oberschmid schreibt auf die Frage der Woche: „Der Aschermittwoch ist mein Highlight.“ Ebenso freut sich Leserin Susann Rücker, „wenn er wieder vorbei ist...“

Auch in den Sozialen Medien haben wir nach Ihrem Faschingshöhepunkt 2025 gefragt – die Einsendungen reichen von „in Gesellschaft sein“ bis, auch hier wieder, „Aschermittwoch“. Einige Faschingsmuffel gibt es laut dieser nicht repräsentativen und auch nicht ganz ernst gemeinten Umfrage wohl im Landkreis, so schreiben uns Nutzerinnen und Nutzer, sie freuen sich darauf, wenn „alles so schnell wie möglich vorbei ist“ oder auch „über die ganzen Schnapsleichen“. Manch einer gibt in seiner Antwort auch offen zu, dass er Faschingsmuffel sei. Eine junge Leserin schreibt auf Instagram, sie freue sich, mit Freunden zu feiern, Spaß zu haben und den ein oder anderen Schnaps zu trinken. Für Lisa von der FG Knoronia sind die Auftritte mit ihrer Faschingsgesellschaft eindeutig das Highlight der Saison. Eine Leserin findet den Umzug in Landensberg am schönsten. (AZ)