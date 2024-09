Frage der Woche: Wie genervt sind Sie von den Baustellen im Landkreis?

Wer sich derzeit im Landkreis Günzburg ins Auto setzt oder sein Motorrad startet, muss Geduld mitbringen: Zahlreiche kleinere und größere Baustellen machen derzeit gewohnte Strecken unpassierbar und zwingen den Verkehr auf teilweise weiträumige Umleitungsstrecken. Seit einigen Tagen etwa wird der Anschluss der Bundesstraße B16 an die Munasenke hergestellt, in Jettingen-Scheppach haben schon im August die Arbeiten am Kreisverkehr begonnen, der die gefährliche Schönenberger Kreuzung ersetzen soll, und ab Montag wird auch die Staatsstraße bei Ettenbeuren gesperrt, weil hier letzte Hochwasserschäden behoben werden. Dazu kommen weitere kleine und größere Baustellen. Der Ärger darüber ist verständlicherweise groß. Unsere Frage der Woche beschäftigt sich deshalb mit den aktuellen Verkehrsproblemen im Landkreis Günzburg: Was nervt Sie am meisten an den derzeitigen Baustellen in der Region? Und: Hätten Sie vielleicht sogar eine Idee, wie sich das anders und besser lösen ließe?

Wir sind gespannt auf Ihre Antworten - wie immer können Sie uns Ihre Meinung per Mail an redaktion@guenzburger-zeitung.de mit dem Stichwort „Frage der Woche“ schreiben, Einsendeschluss ist Mittwoch, 18. September. Bitte beachten Sie: Wir können nur Einsendungen mit Klarnamen und Wohnort berücksichtigen. Wir freuen uns auf den Austausch! (AZ)