Frage der Woche: Wie sicher fühlen Sie sich auf Veranstaltungen in der Region?

In diesem Spätsommer stehen in der Region noch viele Feste und Feiern an. Veranstalter sind nach dem schrecklichen Angriff in NRW besonders aufmerksam und hoffen, dass Besucherinnen und Besucher ruhig und friedlich zusammenkommen können.

Wir würden gerne von unseren Leserinnen und Lesern wissen: Wie sicher fühlen Sie sich auf den Veranstaltungen in der Region, wie etwa im Bierzelt auf der Festwoche oder mit der ganzen Familie beim Schwabentag? Beeinflusst die Tat des mutmaßlichen Islamisten in Solingen Ihr persönliches Sicherheitsgefühl? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit und senden bis einschließlich Mittwoch, 4. September, eine E-Mail an: redaktion@guenzburger-zeitung.de mit dem Betreff „Frage der Woche“. Bitte beachten Sie: Wir können nur Einsendungen mit Klarnamen und Wohnort berücksichtigen. (AZ)