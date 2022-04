Landkreis Günzburg

18:15 Uhr

Frost im Landkreis Günzburg: Obstbauern bangen teilweise um ihre Ernte

Plus Minus sieben Grad hatte es in Günzburg in der Nacht zum Montag und manche Knospen haben ziemlich gefroren. Was wird aus den Äpfeln, Erdbeeren und Kirschen in der Region?

Von Sophia Huber

Selbst gepflückt schmeckt am besten: Das gilt für die Äpfel im eigenen Garten, die Kirschen von Omas Baum oder die Erdbeeren, die man an einem Sonntagnachmittag im Sommer auf dem Erdbeerfeld pflückt. Ob es in ein paar Monaten wirklich pralle Früchte zu ernten gibt, da sind sich die Obstbäuerinnen und -bauern im Landkreis Günzburg noch nicht ganz sicher, wenn sie auf die vergangenen Tage und die Wetteraussichten blicken. Der Winter ist vor allem am Wochenende mit voller Wucht in die Region zurückgekehrt. Bis zu minus elf Grad hatte es in der Nacht von Sonntag auf Montag teilweise im Landkreis Günzburg. Eine Temperatur, die vor allem Steinfrüchte gar nicht gerne mögen.

