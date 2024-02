Fünfte Wandersaison auf dem Donauwald-Wanderweg eröffnet

Deutschlands flachster Premiumwanderweg beendet die Winterpause. Bei einem Voting gab es erneut eine Auszeichnung.

Pünktlich zum meteorologischen Frühlingsanfang startet offiziell die neue Wandersaison auf dem Donauwald-Wanderweg zwischen Günzburg und Schwenningen. Ab dem 1. März können Naturfreundinnen und Wanderbegeisterte wieder die einzigartige Auwaldlandschaft erkunden.

Der einzige Premiumwanderweg in Bayerisch-Schwaben startet nach vier Monaten Winterpause in seine fünfte, und somit auch erste kleine, Jubiläumssaison. Während der Winterpause von November bis Ende Februar wird der sensiblen Natur entlang der Donau und im Auwald eine Ruhepause gegönnt. Die Macherinnen und Macher des Weges waren in der Winterpause nicht untätig. Während der kalten Jahreszeit waren die ehrenamtlichen Wegepatinnen und Wegepaten im Einsatz, um die Beschaffenheit und die Beschilderung der Strecke zu kontrollieren. Deutschlands flachster Premiumwanderweg erstreckt sich auf 60 Kilometern Länge.

Ende 2023 startete das Trekking-Magazin ein Online-Voting bei dem alle Wanderwege, die im vergangenen Jahr im Magazin vorgestellt wurden, zur Wahl standen. Nach dem zweiten Platz bei der Wahl zu Deutschlands schönstem Wanderweg 2020 hat der Donauwald-Wanderweg auch bei diesem Leservoting mit Platz zwei überzeugt. „Dieses Ergebnis ist erneut ein toller Erfolg“, freut sich Franziska Bucher von Donautal-Aktiv. „Das bestätigt und motiviert uns, so weiterzumachen.“ Weitere Informationen, Etappenvorschläge und Tipps sind auf der Webseite www.donauwald-wanderweg.de zu finden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch