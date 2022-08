Grünen-Kreissprecher: "Der ÖPNV im Landkreis Günzburg ist katastrophal"

Plus Der Kreisverband der Grünen kritisiert vor allem den ÖPNV im Landkreis Günzburg. Wo der neue Vorstand Verbesserungspotenzial sieht und was er für die Zukunft plant.

B16-Ost, ICE-Trasse Augsburg-Ulm, ÖPNV, Atomenergie, Windkraft, Kinderbetreuung, Mitgliedergewinnung – die neue Spitze der Grünen des Kreisverbands Günzburg spricht mit unserer Redaktion ausführlich über die Ziele zu unterschiedlichsten Themenbereichen. Das Führungsduo der Grünen im Landkreis Günzburg ist seit Juli dieses Jahres ein anderes. Bei der Mitgliederversammlung des Kreisverbands Günzburg wurden Silvera Schmider (Langenhaslach) als Sprecherin und Carsten Pothmann (Günzburg) als Sprecher neu gewählt. Schriftführerin ist Eveline Kuhnert (Kleinanhausen).