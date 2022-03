Landkreis Günzburg

vor 18 Min.

Günzburgerin Diana Damrau brilliert als "Anna Bolena" in der Wiener Staatsoper

Plus Starsopranistin Diana Damrau aus Günzburg überzeugt in der Donizetti-Oper an der Wiener Staatsoper. Ende Mai ist sie in ihrer Heimatstadt zu sehen und zu hören.

Von Helmut Kircher

Endlich! Lange schon wartet die Fangemeinde von Diana Damrau auf Neuigkeiten über ihr Idol. Geradezu erlösend deshalb die lang ersehnte Nachricht, ein opernkonformes Schicksal betreffend: Sie wurde enthauptet. Nach couragiertem, aber letztlich vergeblichen Kampf auf der Bühne der Wiener Staatsoper. Brillierend als „Anna Bolena“ in der Wiederaufnahme der gleichnamigen Oper von Gaetano Donizetti. „Vokaler Glanz bis zur Enthauptung“, titelte die Kritik nach der Premiere am 12. Februar. Grandios habe sie ihre Rolle gestaltet bei dieser „umjubelten Aufführung, bei der Grandezza den Ton angab“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .