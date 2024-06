Landkreis Günzburg

Hochwasser im Kreis Günzburg: Die Katastrophe in Zahlen

Plus Einsatzkräfte, Sandsäcke, Soforthilfen: Ein Überblick über die Daten und Fakten der schlimmsten Hochwasserkatastrophe, die der Landkreis Günzburg je erlebt hat.

Von Rebekka Jakob

"Wir haben das größte Hochwasserereignis erlebt, dass es je im Landkreis Günzburg gab." So fasst Landrat Hans Reichhart zusammen,. was sich seit dem 31. Mai im Landkreis abgespielt hat. Während die Aufräumarbeiten noch immer laufen, ziehen die Verantwortlichen eine erste Bilanz und haben Zahlen und Daten zur Katastrophe zusammengefasst.

13 Tage Katastrophenfall: Der Landkreis Günzburg hatte den Katastrophenfall am Freitag, 31. Mai, um 17.15 Uhr ausgerufen - als erster Landkreis in Schwaben. Insgesamt 13 Tage, bis zum 12. Juni, wurde er aufrecht erhalten, deutlich länger als in den Nachbarlandkreisen. "Solange der Katastrophenfall galt, konnten wir auch Hilfskontingente einsetzen und der Freistaat hat in dieser Zeit die Hilfe finanziert. Dafür sind wir sehr dankbar", sagt Hans Reichhart.

