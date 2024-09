Interkulturelle Woche im Landkreis Günzburg startet am Samstag

Die Interkulturelle Woche 2024, welche heuer deutschlandweit unter dem Motto „Neue Räume“ steht, bietet dieses Jahr im Landkreis Günzburg zahlreiche Gelegenheiten, Vielfalt zu erleben und zu leben. Sie startet mit dem Fest der Kulturen in Leipheim. Die Auftaktveranstaltung findet am Samstag, den 14. September von 12 bis 20 Uhr statt.

Präsentiert wird beim Fest der Kulturen ein vielfältiges Bühnenprogramm mit Musik, Tanz und Akrobatik. Am Platz vor dem Mehrgenerationenhaus in der Hermann-Köhl-Straße 3a gibt es an verschiedenen Ständen internationale kulinarische Köstlichkeiten aus Ländern wie Venezuela, Kolumbien, Kenia, Polen, Türkei und Afghanistan. Diese laden bereits zum Mittagessen ein, zu Tee, Kaffee und Gebäck oder zum Abendessen. Das Kinderprogramm bietet ein Märchenzelt, eine große Hüpfburg, Bastelaktionen sowie Kinderschminken.

Veranstaltungswochen enden mit dem Tag der offenen Moschee

Die Interkulturelle Woche erstreckt sich heuer mit ihren Angeboten über mehrere Wochen, sie startet am 14. September und endet mit dem Tag der offenen Moschee am 3. Oktober. In dieser Zeit sollen bestehende Räume der Begegnung, der Zusammenarbeit und des Vertrauens weiter bekannt gemacht werden. Zu entdecken gibt es darüber hinaus „Neue Räume“, wie zum Beispiel das soziokulturelle Zentrum Stückwerk in Krumbach, das Haus der Bildung in Günzburg, oder islamische Gemeinden im Landkreis Günzburg mit all ihren unterschiedlichen Angeboten. Überall dort und an weiteren Orten finden Veranstaltungen im Rahmen der Interkulturellen Woche statt.

„In einer Welt von Konflikten, Kriegen und gewaltsamen Auseinandersetzungen schafft die Interkulturelle Woche Räume der Verbundenheit und der Ermutigung, auch bei uns im Landkreis Günzburg“, sagt der Integrationsbeauftragte Meinrad Gackowski. Darüber hinaus sei die interkulturelle Woche im Landkreis mit zahlreichen Veranstaltungen ein lebendiges Zeichen für eine echte Willkommenskultur. Das Gesamtprogramm ist zu finden auf der Homepage des Landkreises unter www.landkreis-guenzburg.de/interkulturelle-woche-2024. (AZ)