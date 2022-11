Jäger feiern Hubertusmesse in Burtenbach

In der Johanneskirche in Burtenbach ehren Jäger des Jagdschutz- und Jägervereins Günzburg ihren Schutzpatron St. Hubertus und danken für ein erfülltes Jagdjahr.

Pfarrer Norbert Riemer sprach bei der Hubertusmesse über den Ausgleich von Interessen und mahnte, die Maßlosigkeit in der Jagd und im täglichen Leben zu erkennen und dankbar zu sein. Mit Demut und Dankbarkeit müsse die Schöpfung geehrt und erhalten werden. Die Jagdhornbläser des Jagdschutz- und Jägervereins Günzburg unter der Leitung von Albert Schuler begleiteten die Hubertusmesse musikalisch. Beim anschließenden grünen Abend in der Burggrafenhalle machte Bürgermeister Roland Kempfle deutlich, dass die Jagd ein Kulturgut sei, das auch in der Burtenbacher Bürgerschaft einen stabilen Stellenwert habe. Gemeinsam mit den Jägern und der Jagdgenossenschaft werde ein erfolgreiches Miteinander gelebt.

Kapitalanleger wollen Rendite im Wald

Die "Gedanken zum Hubertustag" trug Landrat Hans Reichhart vor. Er sprach von verschiedensten Interessen, die auf die Jagd einwirken. Es sei verständlich, dass die Waldbesitzer so wenig wie möglich Schäden durch Wild erfahren wollen, der Wald müsse Ertrag bringen. Diese Entwicklung verstärke sich, wenn Wälder nicht mehr nur von Kommunen, Rechtlern oder in Generationen denkenden Eigentümern bewirtschaftet werden, sagte Reichhart, sondern von Kapitalanlegern, die entsprechend auf die Rendite ihres Investments bedacht seien. Er lobte die Jäger für ihre Arbeit im Ehrenamt. Sie seien immer vor Ort und ansprechbar bei Wildunfällen und dem Nachsuchen von verletztem Wild, ebenso bei Vorbereitungen zur Abwehr der Afrikanischen Schweinepest. Die Informationsveranstaltungen für Schüler seien ebenfalls wichtig, um die Verbindung zur Natur zu verbessern.

Goldenes Ehrenzeichen für Manfred Borchers vom Jagdschutz- und Jägerverein

Der Vorsitzende des Jagdschutz- und Jägervereins Günzburg, Manfred Borchers, führte durch den Abend, an dem auch verdiente Mitglieder geehrt wurden. Mit dem Ehrenzeichen des Jagdschutz- und Jägervereins Günzburg in Gold wurde Manfred Borchers ausgezeichnet, das Ehrenzeichen in Silber bekamen Stefan Vottner und Karl Heinz Fink. Das Ehrenzeichen in Bronze wurde an Hans Futterknecht, Jörg Oesker, Martin Vottner, Uli Baur und Edwin Schnitzlein verliehen. Edwin Schnitzlein habe, so Manfred Borchers, als Nichtjäger viele Jahre in der Jagdgenossenschaft Burtenbach in verschiedenen Funktionen zu einem erfolgreichen Miteinander von Jägern und Landwirten beigetragen. Borchers machte auf die ehrenamtliche Arbeit der Jägerschaft in vielen Bereichen aufmerksam und bat, den Begriff "Waidgerechtigkeit" breiter in die Gesellschaft tragen. Waidgerechtigkeit sei Naturschutz, Umweltschutz, Artenschutz, Tierschutz und auch Verbraucherschutz, sagte er. (AZ)