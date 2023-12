Landkreis Günzburg

Junger Mann verschickt rechtsradikale Fotos – nun stand er dafür vor Gericht

Plus Gegen einen 27-Jährigen aus dem Kreis Günzburg wurde wegen des Besitzes kinderpornografischer und volksverhetzender Motive ermittelt. Damit ist er nicht allein.

"Da lief mir ein kalter Schauer über den Rücken", beschreibt ein 27-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis seine Eindrücke aus der KZ-Gedenkstätte Dachau. Zusammen mit seiner Freundin hat der junge Mann den historischen Ort von Nazi-Verbrechen besucht. Ob dieser Besuch tatsächlich ganz zufällig stattfand? Die Staatsanwaltschaft Memmingen ermittelte nämlich gegen ihn, weil er in Chatgruppen Bilder geteilt hatte, die den Tatbestand der Volksverhetzung und Kinderpornografie erfüllten. Jetzt stand er vor Gericht.

Dem 27-Jährigen war die Kripo über Ermittlungen bei anderen Verdächtigen auf die Spur gekommen, die mit dem Angeklagten über Chatgruppen in Verbindung standen. Dann stand eines Tages im vergangenen Jahr um sechs Uhr morgens die Polizei vor der Tür in einer Marktgemeinde im nördlichen Landkreis. Die Eltern des jungen Mannes, der noch zu Hause wohnt, waren mindestens ebenso überrascht wie der Angeklagte, der aus dem Schlaf geholt wurde. Bereitwillig habe er sein Smartphone samt PIN herausgerückt, wie ein Kripobeamter als Zeuge in der Verhandlung des Günzburger Schöffengerichts berichtete. Was die Fahnder auf dem Mobiltelefon entdeckten, war nicht von Pappe: In sechs verschiedenen, zum Teil von dem 27-Jährigen selbst gegründeten Chat-Gruppen mit fast 380 Teilnehmern hatte der Angeklagte zig rechtsradikale und volksverhetzende Motive gepostet beziehungsweise geteilt.

