Kinderpornos auf dem Handy: So kamen die Ermittler auf die Spur in den Kreis Günzburg

Plus Mehr als 1000 Dateien hat ein Mann aus dem südlichen Landkreis auf seinen Geräten gespeichert. Vor Gericht erzählt er, warum er das illegale Material sammelte.

Wer Kinder- und jugendpornografische Daten auf seinem Handy oder seinem Computer speichert, dem drohen seit einigen Jahren drastische Strafen. Ein 64-Jähriger, der kinder- und jugendpornografische Fotos und Videos aus Internet-Chatgruppen gespeichert hatte, stand jetzt vor dem Günzburger Amtsgericht. Richter Martin Kramer sparte nicht mit deutlichen Worten an den Angeklagten. Denn die minderjährigen Missbrauchsopfer leiden unter Umständen ein Leben lang unter den Taten, die zu diesen Aufnahmen führen.

Gleich zu Beginn der Schöffengerichts-Verhandlung entschuldigte sich der Angeklagte: „Die Vorwürfe stimmen, es tut mir leid. Da gibt’s nichts zu leugnen.“ Der 64-Jährige aus dem südlichen Landkreis hatte laut Oberstaatsanwalt Markus Schroth mindestens 25 kinder- und jugendpornografische Bilder und Videos auf verschiedenen Datenträgern wie Smartphone, Speicherkarte und Laptop gesammelt. Darunter Motive sehr junger nackter Mädchen und Jungen in erotischen Posen oder bei sexuellen Handlungen.