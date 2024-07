Kitas machen erste Schritte in der digitalen Bildungswelt

37 Vertreterinnen und Vertreter aus elf Kindertageseinrichtungen, die an der Kampagne „Startchance kita.digital“ im Landkreis Günzburg in Kooperation mit den Landkreisen Dillingen und Unterallgäu teilnahmen, konnten sich über ihre Teilnahmeurkunde freuen. Die im September 2021 gestartete Kampagne ist ein mehrjähriges, kostenfreies Qualifizierungsangebot des Bayerischen Familienministeriums für alle bayerischen Kindertageseinrichtungen inklusive Kinderkrippen.

„Beim Eintritt in die Kita haben heute die allermeisten Kinder bereits Erfahrungen mit digitalen Medien. Und sie haben Anspruch, dass ihre Kinderrechte auf Teilhabe, Schutz und Befähigung in der digitalen Welt erfüllt werden. Es ist daher Auftrag von Kindertageseinrichtungen, Kinder schon frühzeitig in einem kreativen, kritischen und sicheren Umgang mit digitalen Medien zu begleiten“, so das Staatsinstitut für Frühpädagogik und Medienkompetenz (IFP), das die Kampagne mit dem JFF-Institut für Medienpädagogik konzipiert hat, umsetzt und wissenschaftlich begleitet.

In den einjährigen Kampagnenkursen gehen die daran teilnehmenden Kitas mit den Kindern und unter Einbezug der Eltern erste Schritte in die digitale Bildungswelt. Sie gehen diese Schritte begleitet von qualifizierten Coaches.

Im dritten Kampagnenjahr haben sich bayernweit rund 300 Kitas – trotz des sich verschärfenden Fachkräftemangels – gemeinsam auf den spannenden Weg zur digitalen Kita gemacht. Sie erhielten vielfältige Anregungen für die digitale Foto-, Audio- und Filmarbeit mit Kindern und wie sie dabei die Eltern als Partner einbeziehen können. 95 Prozent der Kampagnenkitas, die im ersten und zweiten Kampagnenjahr dabei waren, empfehlen laut Pressemitteilung des Landratsamtes anderen Kitas die Teilnahme.

Weitere Informationen zur Digitalisierungsstrategie Kita in Bayern und zur Kampagne gibt es unter www.kita-digital-bayern.de/kampagne/.(AZ)