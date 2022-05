Landkreis Günzburg

06:30 Uhr

Kötzer Verwaltung will die Verkehrsbelastung erträglicher machen

Plus Ein Verkehrskonzept hat die Brennpunkte in Kötz untersucht. Jetzt gibt es Vorschläge, wie die Situation verbessert werden kann. Warum das so lange dauert.

Von Irmgard Lorenz

Es wird insbesondere an den Ortseingängen zu schnell gefahren, vorwiegend in Wohngebieten rücksichtslos geparkt und an manchen Straßen in Kötz leiden die Anwohner unter zu viel Verkehr. "Die Beschwerden haben sich gehäuft", sagt die Kötzer Bürgermeisterin Sabine Ertle, "wir haben versucht, Brennpunkte herauszuarbeiten und Lösungen zu finden." Wer aber auf schnelle Lösungen gehofft hat, wird enttäuscht sein, denn die Pandemie hat auch die Arbeit der Aaalener Bernard Gruppe ausgebremst.

