Kreishaushalt: Das Sparschwein des Landkreises Günzburg ist leer

Es waren strenge Sparvorgaben, harte Budgetverhandlungen und ein „herausfordernder Haushalt“, wie Kämmerer Fabian Ruf sagte. Am Ende steht ein Etat mit einem Gesamtvolumen von 202,2 Millionen Euro, in dem nach Worten von Landrat Hans Reichhart (CSU) „in schwierigen Zeiten die richtigen Schwerpunkte gesetzt werden“. Der Günzburger Kreistag hat das umfangreiche Zahlenwerk jetzt gegen fünf Stimmen der AfD mit großer Mehrheit verabschiedet. Der Landrat machte seiner Erleichterung in einem Post auf Instagram Luft: „Habemus Haushalt!“ schrieb er dort in Anlehnung an die Verkündung der Päpste und dankte den demokratischen Parteien im Kreistag für das gute Miteinander.

