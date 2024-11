Kreisheimatpflegerin Barbara Mettenleitner-Strobel erhält Verdienstmedaille des Landkreises

Seit 40 Jahren gibt es die Kreisheimatstube in Stoffenried. Genauso lange betreut Kreisheimatpflegerin Barbara Mettenleiter-Strobel das Freilichtmuseum, das Einblicke in die schwäbische Geschichte des 19. Jahrhunderts gewährt. Bei der Feier ihres 40-jährigen Dienstjubiläums gab es für die Kreisheimatpflegerin jetzt eine ganz besondere Überraschung: Landrat Hans Reichhart verlieh ihr die Verdienstmedaille des Landkreises Günzburg.

„Vor wenigen Wochen haben wir das Jubiläum der Kreisheimatstube gefeiert, heute feiern wir Sie“, sagte Landrat Hans Reichhart bei der kleinen Feierstunde. Denn die Kreisheimatstube sei untrennbar mit Kreisheimatpflegerin Barbara Mettenleiter-Strobel verbunden. In den 40 Jahren ihres Bestehens habe sich die Kreisheimatstube zu einem wahren Besuchermagneten entwickelt, der durch sein vielfältiges Programm für die Besucherinnen und Besucher als Museum „zum Anfassen“ erlebbar sei. „Diese positive Entwicklung ist in erster Linie der Verdienst von Barbara Mettenleiter-Strobel.“

Die Kreisheimatstube in Stoffenried gibt es seit 40 Jahren

Durch ihre unermüdliche und kreative Arbeit ist es ihr gelungen, die Kreisheimatstube zu einem lebendigen Museum zu machen, das durch seine vielfältigen Aktionen immer mehr Zuspruch findet. Neben dem Kindersonntag, der jedes Jahr unter einem anderen Motto steht und Kinder in die Lebenswelt ihrer Groß- und Urgroßeltern eintauchen lässt, haben der Josefstag, der Schafstag und der Bienensonntag einen festen Platz im Jahresprogramm der Kreisheimatstube.

Die Kreisheimatstube ist dabei ein zweites Zuhause für die Kreisheimatpflegerin geworden: bei den Sonntagsöffnungen (jeden 2. und 4. Sonntag im Monat), beim Musikantenstammtisch, beim Handarbeiten am Kachelofen oder beim Offenen Singen ist Barbara Mettenleiter-Strobel in der Regel immer mit vor Ort dabei und bietet auch Führungen durch Haus und Hof an. Die Kreisheimatpflegerin hat auch verschiedene Kurse ins Leben gerufen und pflegt die Kontakte zu den Musikgruppen, die die Gäste der Kreisheimatstube unterhalten.

Freundschaftliche Kontakte pflegt sie auch zu Handwerkern und Fachleuten, die beispielsweise am Tag des offenen Denkmals oder am Weiherfest verschiedene Vorführungen anbieten - sei es Korbflechten, Filzen, Kesselflicken, Besenbinden, Drechseln oder Mosten. „Barbara Mettenleiter-Strobel hat sich durch ihr beispielhaftes Engagement in hervorragender Weise verdient gemacht. Durch ihr unermüdliches und kreatives Wirken gehört sie zu den Vorbildern im Landkreis Günzburg. Dies wird mit der Verleihung der Verdienstmedaille des Landkreises Günzburg gewürdigt“, fasst Landrat Hans Reichhart zusammen.

Die Verdienstmedaille des Landkreises Günzburg wird an Persönlichkeiten aus allen gesellschaftlichen Bereichen verliehen, die sich in herausragender Weise um den Landkreis Günzburg verdient gemacht haben. (AZ)