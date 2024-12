Kreiskliniken und AOK wollen bei Gesundheitsförderung gemeinsam am Ball bleiben

Die AOK und die Kreiskliniken Günzburg möchten in der Gesundheitsförderung enger zusammenarbeiten. Dazu haben beide Seiten jetzt eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, die vor allem den Mitarbeitenden der Krankenhäuser zugutekommen soll. Gesundheit ist ein Fokusthema in Krankenhäusern – das liegt in der Natur der Sache. Der Gesundheits-Begriff erstreckt sich aber nicht nur auf die Patientinnen und Patienten, sondern auch auf die Beschäftigten von Kliniken. Je fitter das Personal ist, je weniger Krankheitsausfälle zu verkraften sind, desto leichter tun sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrem oft herausfordernden Arbeitsalltag, heißt es dazu in einer Pressemitteilung der Kreiskliniken.

Die Gesundheitskasse AOK Bayern fördert Unternehmen, die sich in der betrieblichen Gesundheitsfürsorge engagieren. Die Kreiskliniken Günzburg-Krumbach gehören zu jenem Kreis. Vor Kurzem haben Bernd Mayer, Direktor der AOK-Direktion Günzburg, und der Vorstand der Kreiskliniken, Robert Wieland, eine entsprechende Kooperationsvereinbarung geschlossen. Wörtlich heißt es in dem Text: „Die Vereinbarung ist Ausdruck des gemeinsamen Willens der AOK und des Unternehmens, die Gesundheit im Unternehmen zu verbessern. Sie hat das Ziel, gesunde Verhaltensweisen der Beschäftigten zu fördern, gesund erhaltende Arbeitsverhältnisse in betriebliche Strukturen zu integrieren und dabei die Führungskräfte im Unternehmen einzubinden.“

Diese sollen wiederum als Multiplikatoren in ihren Teams wirken. Die Vereinbarung hat eine Laufzeit von 15 Monaten. Konkrete Projekte beginnen im kommenden Jahr. Der Vorstand der Kreiskliniken dankte der Gesundheitskasse für ihre Initiative, die den Mitarbeitenden der Krankenhäuser guttun werde. Personalleiterin Sabrina Gestle, die deshalb in intensivem Kontakt mit der AOK stand und steht, sieht in dem Projekt einen „unabdingbaren Schritt in die richtige Richtung und einen echten Mehrwert“.

Der Günzburger Personalratsvorsitzende der Kliniken, Peter Mößle, freute sich über die geschlossene Vereinbarung ebenso wie Tino Klein. Er ist in den Kreiskliniken Günzburg-Krumbach unter anderem für das betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) zuständig und erhofft sich durch die Zusammenarbeit einen „regelrechten Schub“ für das BGM und ein noch stärkeres Bewusstsein in beiden Häusern und in allen Führungsebenen, auf die eigene Gesundheit, aber auch auf die der Kolleginnen und Kollegen zu achten.

AOK-Direktor Mayer betonte während der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung in der Klinik Günzburg, dass ihm die Zusammenarbeit gerade mit den Kreiskliniken wichtig sei und sich die Gesundheitskasse ihrem Slogan verpflichtet fühle. Er lautet: „Gesundheit nehmen wir persönlich.“ Ziel ist es, die Ergebnisse des gemeinsamen Projekts, das durch die Expertise beider Seiten gespeist wird, im Arbeitsalltag zu verankern und einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu schaffen. (AZ)