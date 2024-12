Das Hauptgebäude des Landratsamtes soll an das Fernwärmenetz der Stadtwerke Günzburg angeschlossen werden. Dafür sprach sich der Kreisausschuss in seiner jüngsten Sitzung gegen die Stimme der AfD aus. Landrat Hans Reichhart (CSU) nannte die anfallenden Kosten eine „Investition in die Zukunft“.

Jörg Sigmund Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landratsamt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis