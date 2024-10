Lions-Adventskalender: Bald startet der Verkauf

Schon werden die Tage kürzer, und es geht in Riesenschritten auf die Adventszeit zu. Der Lions Club Günzburg-Schwaben ist seit Langem mit den Vorbereitungen für den diesjährigen Adventskalender beschäftigt, der im 15. Jahr in Folge aufgelegt wird. Wie bereits in den vergangenen Jahren wird der Kalender wieder in zwei Versionen mit unterschiedlichen Motiven erscheinen. Dafür wurde dieses Mal ein neuer Weg beschritten. Der Lions Club rief zu einem Malwettbewerb am Dossenberger-Gymnasium Günzburg auf. Aus den Einreichungen wählte eine Jury dann zwei aus.

Eines stammt von der 14-jährigen Marie Stadelmann aus der Klassenstufe 10. Der Titel ihres konventionell in Ölfarben gemalten Bildes lautet „Günzburger Nikolausmarkt“. Das zweite Gewinnermotiv kreierte die 17-jährige Nisa Nur Redzheb aus der Klassenstufe 12. Dieses trägt den Titel „Die magische Schneekugel“. Es wurde digital mit dem Zeichenprogramm Clip Studio Point am Computer erzeugt. Beiden gelang es, zwei ansprechende adventliche Szenen mit winterlicher Anmutung zu generieren.

Diese Gewinne stecken im neuen Lions-Adventskalender

Auch in diesem Jahr wird es wieder viele schöne Gewinne geben, die sich hinter den Türchen des Adventskalenders verbergen. Wer möchte nicht ein Wochenende am Ammersee gewinnen oder einen Reisegutschein – dann kann man das Reiseziel selbst bestimmen. Auch IT-Produkte kommen gewiss gut an, etwa eine Apple Watch oder ein iPad. Manche erfreuen sich an sportlichen Veranstaltungen: Tickets für die Ratiopharm-Arena oder für Bundesligaspiele in Augsburg und Heidenheim sind ebenfalls mit dabei. Anderen kommt eine Kaffeemaschine gerade recht. Und natürlich gibt es auch in diesem Jahr wieder viele andere Gutscheine für Restaurants, Fachgeschäfte, Praxen in Form von Verzehr-, Waren- oder Bargutscheine und so manche Überraschung.

Wieder haben sich neue Sponsoren gemeldet, die sich an dem Lions-Projekt beteiligen wollen. So konnte die Anzahl der Gewinne mit 529 gegenüber Vorjahr etwa gehalten werden, der Wert aller Gewinne konnte mit mehr als 45.000 Euro sogar noch gesteigert werden. Es lohnt sich also auch in diesem Jahr wieder, mitzumachen - und auch wer nicht gewinnt, hat das Geld für den Adventskalender wieder lohnend investiert. Denn der Erlös geht wie immer an soziale Zwecke und Einrichtungen, besonders an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, das der Lions Club seit dem Start des Adventskalender-Projektes großzügig unterstützt. Gerade jetzt in diesen schwierigen wirtschaftlichen Zeiten ist besondere Hilfe gefragt, sind sich die Organisatoren einig.

Vorverkauf für den Adventskalender startet im Oktober

Der Verkaufsstart für die Aktion ist am kommenden Samstag, 12. Oktober. Die Kalender können in einer der 58 Verkaufsstellen in der Region erworben werden. Auf der Homepage des Lions Clubs www.lions-club-guenzburg.de wird rechtzeitig eine entsprechende Liste zur Verfügung gestellt. Trotz der nicht unerheblichen Preissteigerung der Druckerei konnte der Kaufpreis in diesem Jahr bei acht Euro gehalten werden. Und selbstverständlich werden auch dieses Jahr die Gewinnzahlen im Advent täglich in der Günzburger Zeitung zu lesen sein - wie schon seit 15 Jahren. (AZ)